¿Quién fue San Agustín?

"Comportémonos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, no en inmoralidad sexual y libertinaje, no en disensiones y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no nos preocupemos por satisfacer los deseos de la carne", insta el pasaje.