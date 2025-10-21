Nueve países liderados por EE.UU. ofrecen apoyo para estabilizar la economía de Bolivia

Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/eeuu-comienza-implementar-nuevo-examen-ciudadania-mas-largo-riguroso-JC10303921 target=_blank>EE.UU. </a><b>felicitaron este martes al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, </b>reconocieron el<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/alianza-ee-uu-colombia-contra-narcotrafico-por-que-disputa-trump-petro-perjudica-ambos-paises-BC10306632 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/eeuu-comienza-implementar-nuevo-examen-ciudadania-mas-largo-riguroso-JC10303921 target=_blank></a></b> <b></b>