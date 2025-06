"No arrojen esas bombas", advierte Trump a Israel después de que este país anunciara "intensos ataques" contra Irán por violar el cese el fuego

Trump dijo estar molesto con Teherán por el lanzamiento de un misil después de la hora pactada para el cese el fuego, pero tuvo palabras más fuertes con Israel al que advirtió que no lleve a cabo los "intensos ataques" que Tel Aviv prometió como respuesta.

"Básicamente tenemos a dos países que han estado peleando por tanto tiempo tan fuerte que no saben qué mierda están haciendo".

Pese a esto, tras subir al Air Force One, Trump volvió a escribir en Truth Social que "el alto el fuego está en vigor" y que "Israel no va a atacar a Irán".

Incluso Trump publicó en redes sociales hacia la 1:00 am hora de Washington (8:30 am hora de Teherán): "EL ALTO EL FUEGO YA ESTÁ EN VIGOR. ¡POR FAVOR, NO LO VIOLEN!".