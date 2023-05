“No arriesgue su vida y sus ahorros de toda la vida solo para que te saquen de Estados Unidos”, advierte el secretario de seguridad de EE.UU.

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU, Alejandro Mayorkas, advirtió ayer jueves a los migrantes que el fin de las restricciones fronterizas de la era pandémica, conocidas como Título 42, no les permitirá ingresar a los Estados Unidos cruzando irregularmente la frontera de México.

Mayorkas apareció en la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca para explicar los preparativos de la administración Biden para el final del Título 42, que permitió que la mayoría de los solicitantes de asilo fueran rechazados rápidamente, y enfatizó que las fronteras de Estados Unidos "no están abiertas".

El responsable de seguridad recordó que a partir de hoy 12 de mayo "la gente que llegue a la frontera sur" estará sujeta al Título 8, la norma que históricamente ha regido el proceso de emigración.

"Esto significa que si alguien llega a nuestra frontera sur después de la próxima medianoche (hoy 12 de mayo), presumiblemente no será apto para asilo y estará sujeto a consecuencias más graves por entrar ilegalmente, lo que incluye una prohibición de un mínimo de cinco años y un enjuiciamiento criminal potencial", enfatizó.

También envió un mensaje a las personas que planean entrar de esta manera al país norteamericano. "Los contrabandistas solo se preocupan por las ganancias, no por las personas. No se preocupan por ti ni por tu bienestar. No creas sus mentiras. No arriesgue su vida y sus ahorros de toda la vida solo para que te saquen de Estados Unidos, si y cuando llegue aquí".

