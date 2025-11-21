Donald Trump rechazó propuesta de Nicolás Maduro para dejar la presidencia de Venezuela, según The New York Times

Según las fuentes citadas por NYT, estas conversaciones se desarrollaron de manera informal y bajo estricto anonimato. En ellas, Maduro también habría mostrado disposición a abrir la puerta para que empresas energéticas estadounidenses accedieran a parte de la riqueza petrolera de Venezuela, un gesto destinado a facilitar un entendimiento con la Casa Blanca.

En medio del aumento de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, fuentes consultadas por The New York Times, e l medio de comunicación estadounidense, revelaron que el Gobierno de Nicolás Maduro habría planteado a Washington un plan de transición de dos a tres años para permitir una salida controlada del mandatario, propuesta que Donald Trump habría rechazado .

En paralelo a estos contactos extraoficiales, Trump mantuvo en la última semana varias reuniones en la Casa Blanca con altos mandos del Pentágono. Los militares le presentaron un conjunto de opciones para redefinir el alcance de las operaciones que el Comando Sur desarrolla en el Caribe, en una zona estratégica cercana a las costas venezolanas.

De acuerdo con The New York Times, aunque no existe todavía una estrategia final contra Venezuela, las recomendaciones apuntan a privilegiar acciones encubiertas y operaciones psicológicas, de desgaste o cibernéticas, evitando comprometer tropas en enfrentamientos directos sobre el terreno.

El diario añade que asesores con conocimiento de la situación aseguran que la CIA tiene ubicadas instalaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico dentro del territorio venezolano. Estas ubicaciones podrían convertirse en objetivos de futuras operaciones en caso de que Trump decida autorizar una acción más amplia.

