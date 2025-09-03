Compañía despide a su director ejecutivo tras descubrir que mantenía una relación romántica con una empleada

Pritti Mistry Título del autor, Reportero de negocios, BBC News

1 septiembre 2025



Nestlé despidió a su director ejecutivo, Laurent Freixe, quien apenas llevaba un año en el cargo, por no haber revelado una "relación romántica" con una "subordinada directa".

El gigante suizo de la alimentación, fabricante de las barras de chocolate Kit Kat y las cápsulas de café Nespresso, anunció el despido inmediato de Freixe tras una investigación dirigida por el presidente y el principal director independiente de Nestlé.

La BBC entiende que la investigación se inició a raíz de un señalamiento realizado a través del canal de denuncia de irregularidades de la compañía.

El presidente de Nestlé, Paul Bulcke, afirmó: "Esta fue una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé".