Milei anuncia el primer trimestre de superávit financiero en Argentina desde 2008

El presidente asumió el poder en diciembre de 2023, determinado a reducir a cero el déficit fiscal. Una meta más ambiciosa de la que impone el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un acuerdo crediticio por USD 44 000 millones.

Para ello emprendió un fuerte ajuste que incluye, entre otros, la paralización de obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos en momentos en que la inflación roza el 290 % anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población.

"Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia", expresó Milei, un economista ultraliberal que se define como "anarcocapitalista".