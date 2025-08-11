Mundo
Familiares, amigos y políticos colombianos llenan el Capitolio para despedir a Miguel Uribe Turbay

El féretro de Uribe Turbay permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.

   
    Vista general del Salón Elíptico del Capitolio Nacional, durante el velorio de Miguel Uribe Turbay, asesinado senador y precandidato a la presidencia de Colombia, en Bogotá.( Foto: EFE )
El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes, 64 días después de ser gravemente herido en un atentado, será velado desde esta tarde en el Capitolio Nacional, en el mismo salón donde se hicieron las honras fúnebres de sus abuelos maternos.

El féretro de Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio desde hoy hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.

“El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado y dedicación”.

Señalaron las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes en un comunicado. El velatorio hoy será solo para familiares y amigos, y al público se abrirá el martes por la mañana, agregó la información.

Centenares de políticos colombianos y familiares del senador Miguel Uribe Turbay, se congregaron hoy en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso, para rendirle tributo.

Al recinto legislativo, donde es esperado el féretro de Uribe Turbay, llegaron congresistas de distintas fuerzas políticas y personalidades como los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018); el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el jefe de la misión diplomática de EE. UU. en Colombia, John T. McNamara.

En el salón, lleno de coronas fúnebres y con dos grandes pantallas que muestran el rostro del senador, también están familiares del político, precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, entre ellos su esposa, María Claudia Tarazona, quien, al ingresar, se fundió en un abrazo con el padre del líder asesinado, Miguel Uribe Londoño.​​​​​​

Abuelos de Miguel Uribe también fueron velados en el Salón Elíptico

En el Salón Elíptico se le rindieron homenajes a su abuelo, el expresidente Julio César Turbay (1978-1982), fallecido el 13 de septiembre de 2005, a la edad de 89 años, y el mes pasado a su abuela, Nydia Quintero, quien murió el 30 de junio de este año a los 93.

Lea: La ex primera dama de Colombia Nydia Quintero será velada en el Capitolio Nacional

Doña Nydia, como era llamada cariñosamente por los colombianos, no fue política, pero fue velada con honores militares en el Capitolio como reconocimiento a su gestión social. Con la creación de la Fundación Solidaridad por Colombia para ayudar a los más pobres, trascendió el papel protocolario de primera dama.

Su abuela fue también su madre, pues se encargó de su crianza después de que Diana Turbay Quintero, hija de Quintero y mamá de Miguel, fuera asesinada, el 25 de enero de 1991, por narcotraficantes del cartel de Medellín que la habían secuestrado en agosto de 1990 y reaccionaron a un intento de rescate.

Diana Turbay, periodista de profesión, fue velada en el Concejo de Bogotá, pero al igual que sus padres y que su hijo, su misa fúnebre fue celebrada en la Catedral Primada.

En el caso de Miguel Uribe Turbay, la misa será oficiada el miércoles por el cardenal primado de Colombia y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó la muerte de Uribe Turbay, quien fue uno de los más severos críticos de su Gobierno, pero no ha declarado días de duelo, como si lo hicieron varios alcaldes del país en sus ciudades.

Le puede interesar: En Bogotá se decretan tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo que dijo espera sean “de reflexión y unidad” para la capital y el país, y lo mismo hicieron los de otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

