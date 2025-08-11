Familiares, amigos y políticos colombianos llenan el Capitolio para despedir a Miguel Uribe Turbay

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes, 64 días después de ser gravemente herido en un atentado, será velado desde esta tarde en el Capitolio Nacional, en el mismo salón donde se hicieron las honras fúnebres de sus abuelos maternos. El féretro de Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio desde hoy hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.

“El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado y dedicación”.

Señalaron las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes en un comunicado. El velatorio hoy será solo para familiares y amigos, y al público se abrirá el martes por la mañana, agregó la información. Centenares de políticos colombianos y familiares del senador Miguel Uribe Turbay, se congregaron hoy en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso, para rendirle tributo. Al recinto legislativo, donde es esperado el féretro de Uribe Turbay, llegaron congresistas de distintas fuerzas políticas y personalidades como los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018); el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el jefe de la misión diplomática de EE. UU. en Colombia, John T. McNamara. En el salón, lleno de coronas fúnebres y con dos grandes pantallas que muestran el rostro del senador, también están familiares del político, precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, entre ellos su esposa, María Claudia Tarazona, quien, al ingresar, se fundió en un abrazo con el padre del líder asesinado, Miguel Uribe Londoño.​​​​​​

Abuelos de Miguel Uribe también fueron velados en el Salón Elíptico