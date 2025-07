Un jornalero hondureño, que pidió mantener el anonimato, relató que fue arrestado por entrar al baño de Home Depot.

"Me sentí discriminado porque no robé nada, no soy un criminal, sólo vine a buscar trabajo y pago impuestos. El policía me dijo que había entrado a una propiedad privada y le dije que aquí entraban muchas personas", recordó el hondureño, que finalmente fue liberado tras llamar a un abogado.

También contó que tras la amenaza de seguridad de llamar a inmigración, de los cerca de 60 jornaleros que antes se congregaban en el lugar, ahora apenas acuden unos pocos.

“Los que seguimos viniendo tenemos permiso de trabajo. Pero la mayoría no, y ya no regresan. Son de Guatemala, México, Colombia, Nicaragua, Haití y África”.