Es uno de los colombianos deportados que iban en los dos aviones militares de EE.UU. a los que el presidente Gustavo Petro no les permitió aterrizar el domingo 26 de enero.

Hasta llegar a Bogotá, Daniel no tenía idea de la crisis diplomática que se desató entre los dos países por el vuelo en el que iba. Y mucho menos, que Donald Trump amenazó a Colombia con aranceles por la decisión de Petro.

De hecho, nadie les avisó por qué el avión que despegó de San Diego no llegó a Bogotá después de más 10 horas de vuelo, ni por qué terminó recogiéndolos en El Paso, Texas, un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

San Diego

"Varias veces les pregunté qué era eso y solo me gritaban: 'firme, firme, firme'". Trató de resistirse, pero terminó cediendo a la presión.

El primer vuelo

"No puedo hacer que los migrantes se queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto con ellos y nuestro país", escribió Petro en una publicación en la que adjuntaba un video de migrantes brasileros deportados que llegaron a su país esposados.

Según Daniel, en el avión iban dos niños pequeños, que no estaban esposados, y otros menores de edad más grandes, de 16 o 17 años, que sí.

Daniel pensaba que estaban en Bogotá, pero, cuando abrieron la compuerta trasera del avión, no reconoció el paisaje. Inmediatamente, entró un grupo de paramédicos que se llevaron a la mujer y su acompañante.

Finalmente, aterrizó en El Paso, Texas, sin que nadie les explicara a los deportados por qué no habían llegado a Colombia, y por supuesto sin que se pudieran imaginar que se había presentado una orden del presidente Petro de por medio.

Las deportaciones de migrantes indocumentados también se dieron durante la administración Biden, pero no en aviones militares.

El Paso

Su suerte allí, no obstante, fue diferente. No los trataron a los gritos, les permitieron bañarse y les dieron ropa para que se pudieran cambiar mientras les lavaban la que tenían puesta.

Daniel dice que no sabe si ese trato, mucho mejor que el que vivieron en San Diego, se debía a las circunstancias en las que llegaron al centro, o si era el estándar allí.

Daniel no sabe si fue en represalia por que el vuelo no hubiera podido aterrizar o si es el procedimiento regular en El Paso, pero recalca que no hubiera pasado si el gobierno colombiano los hubiera dejado aterrizar.