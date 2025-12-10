María Corina Machado, la mujer que revivió la esperanza en los venezolanos que quieren un cambio y que ganó el premio Nobel de la Paz 2025

Título del autor, BBC News Mundo

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, es esperada pronto en Oslo, la capital de Noruega, aunque no llegará a tiempo para la ceremonia de entrega del galardón.

"Nos complace profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", expresó el Instituto Nobel en un comunicado, después de un período de incertidumbre sobre su paradero y asistencia a la ceremonia.

A la opositora no se le ve en público desde el pasado 9 de enero, cuando encabezó una manifestación en Caracas contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, tras una elecciones ampliamente consideradas como fraudelentas.

Fue precisamente ese activismo el que el Comité Noruego del Nobel resaltó en su decisión de otrorgarle el galardón de la Paz.

Según el comité, Machado fue honrada con el galardón "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Con el paso de los años, Machado (58) se transformó en la principal voz de resistencia del gobierno chavista líderado por Nicolás Maduro que preside Venezuela desde hace décadas.

En los últimos meses de 2024, pesaba sobre ella una orden de captura en su contra y, desde hace años, era vista como la "bestia negra" del oficialismo, como la opositora que incluso en los momentos de mayor fortaleza del chavismo se mostraba inquebrantable en sus cuestionamientos al mismísmo Hugo Chávez y a su sistema de gobierno.

En respuesta, las autoridades le fueron aplicando crecientes restricciones: le prohibieron salir del país, la despojaron de su cargo de diputada en la Asamblea Nacional y la inhabilitaron para ocupar cargos públicos, medidas que justificaban por sus supuestos vínculos con el "imperialismo" estadounidense.

A pesar de estas medidas, Machado siguió haciendo política hasta terminar consolidándose como la líder indiscutible de la oposición venezolana.

Y lo hizo a pulso.

Entre 2023 y 2024, recorrió de punta a punta Venezuela dos veces pese a que le cerraron vías, le cancelaron vuelos y le echaron sangre de animal en el carro.

En el recorrido por calles atestadas de gente, decenas de personas le regalaban rosarios que ella guarda, con nombre, lugar y fecha, y se cuelga del cuello. En los mítines más grandes se le llegan a ver hasta diez rosarios sobre su pecho.

"Con cada uno puedo recordar por qué hago lo que hago y cuántas oraciones nos animan a seguir luchando", dijo la líder opositora, después de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador, pese a las denuncias de fraude de la oposición y a que el Consejo Nacional Electoral nunca mostró los resultados electorales pormenorizados que gran parte de la comunidad internacional pidieron para legitimar su supuesto triunfo.

Machado logró revivir la esperanza enterrada de millones que quieren un cambio de gobierno. Lo hizo antes de las elecciones, pese al escepticismo de muchos en la ruta electoral, y lo hizo después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) probara las sospechas de que Maduro sería declarado vencedor.

Menos de una hora después de aquel informe del CNE, el ente electoral afín al gobierno, Machado salió a renovar los ánimos con el anuncio de que su candidato, Edmundo González Urrutia, había ganado las elecciones. Y tenía las pruebas para demostrarlo.

Machado, quien empezó su carrera política en organizaciones de observación electoral, esta vez se engranó a una vieja estructura de la oposición que tiene un sofisticado conocimiento del sistema automatizado de votación, lo que que les permitió hacer un conteo de los votos paralelo al del CNE con las actas oficiales que resguardaron sus testigos.

Con esto, la oposición puso en evidencia el llamado "fraude de Maduro" y consiguió que países como Estados Unidos declararan a González como ganador dadas las "pruebas abrumadoras" presentadas.

Fuente de la imagen,Getty Images

"Ganar tomó mucho tiempo y cobrar también puede tomar tiempo", repitió Machado en sentidos mensajes de voz a sus militantes. "Así que hay que resistir —les dice— y tenemos que seguir cerca de la gente y decirles que no los vamos a abandonar, porque vamos hasta el final".

"Hasta el final" fue su consigna, que convirtió a Machado, apelando a su rol de madre y abuela, en una suerte de salvadora del pueblo, y en la líder de una coalición opositora que por años la vio como "piedra en el zapato" por sus posturas contra el diálogo y el voto y a favor de una intervención militar internacional.

Pero Machado, como me dijo en una entrevista en noviembre de 2023, cambió, así como lo han hecho millones de venezolanos: "Hemos cometido muchos errores, y cuando los errores son cometidos con base en lo que tú crees que es lo correcto o porque no tienes toda la información o porque has subestimado lo que enfrentas, hay que aprender de ellos".

"Nos hemos ido descubriendo. Nos hemos dado cuenta de que: 'Epa, yo soy capaz de hacer esto'".

Pie de foto, Machado lleva colgados del cuello los rosarios que le regala la gente.

Rebelde para el chavismo y para la oposición

María Corina Machado Parisca tiene tres hijos y es la mayor de cuatro hermanas en una familia presidida por un prestigioso empresario del sector metalúrgico cuyas empresas fueron nacionalizadas por Hugo Chávez, el antecesor de Maduro. Su madre es una reconocida psicóloga y tenista.

Ingeniera industrial con especialización en finanzas, María Corina trabajó en varias empresas industriales hasta que se vinculó a organizaciones de lucha contra la pobreza y de veeduría electoral.

Desde ahí se acercó al Partido Republicano en Estados Unidos, país donde vivió y con el que guarda vínculo y conexiones políticas. El chavismo siempre la vio como una colaboradora del "golpismo imperialista".

La primera acusación que le imputaron fue por recibir ilegalmente dinero de fundaciones estadounidenses, cargo que le valió una prohibición de salida del país por tres años.

En 2010 llegó a la Asamblea Nacional como diputada independiente con un discurso anticomunista y en 2012 perdió las primarias presidenciales de la oposición con Henrique Capriles.

Pie de foto, Durante toda su carrera, y con posturas que han cambiado, el voto ha sido una de sus mayores preocupaciones.

Por cuenta de las inhabilitaciones, durante los últimos diez años Machado ha hecho política por fuera del sistema, promoviendo "la salida de Maduro" en 2014 junto a Leopoldo López e impulsando las protestas en 2017 y 2019.

Fue la primera en calificar al gobierno de "dictadura", rechazó todos los intentos de negociación con el chavismo, defendió el uso de la fuerza para sacar a Maduro y se opuso a los principales partidos opositores, a los que acusó de "colaboracionistas".

Eso, añadido a su insistencia en quedarse en el país pese a las amenazas de arresto y probablemente apelando a la tradición metalúrgica de su familia, le valió para ser apodada "la dama de hierro".

A medida que los liderazgos de Capriles, López y Juan Guaidó se fueron desgastando, ella apareció como la carta más clara —la última de una generación— para enfrentar a Maduro.

Pie de foto, Los primeros cargos que le imputó el chavismo fue recibir dinero ilegalmente de organizaciones estadounidenses. Con George W. Bush se reunió en 2005.

Una nueva conexión con el pueblo

En la academia se suele decir que el pueblo venezolano tiene una vocación caudillista. Empezando con Simón Bolívar, en los siglos XIX y XX abundaron los líderes de estilo personalista y paternalista.

Aunque viene de antes, muchos encuentran la principal causa de esta cultura política en el descubrimiento y luego la nacionalización del petróleo, un recurso que creó la idea de un "Estado mágico" que velaba por cada venezolano.

Hugo Chávez, a su manera y por sus razones concretas, fue el último exponente de esto.

Machado, desde un lugar opuesto ideológicamente y siendo mujer, propuso una nueva manera de conectarse con el pueblo a través de esa misma cultura política.

Esto fue visible en las multitudinarias manifestaciones que convocaba durante el proceso electoral de 2024: la gente, hombres y mujeres y niños de todas las clases, le gritan, la abrazan, la besan en la cara y en la mano.

Le decían "mi amor", "mi reina", "cuídate, mi niña". La veían como hija y como madre y como abuela. Le pedían a Dios por ella.

Le tienen cariño y respeto por "arrecha", por "valiente y consistente".

Pie de foto, En las elecciones presidenciales, Machado dio un paso a un costado por su inhabilitación y puso a otro candidato en su lugar.

El 13 de enero de 2012 el presidente Hugo Chávez dio su anual discurso de Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional. En la serie de interpelaciones, sonó la voz envalentonada de una diputada opositora de 44 años.

"¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar?", le preguntó María Corina Machado.

Y Chávez le contestó, después de un largo silencio y ante el grito de la bancada oficialista: "Yo le sugiero que gane las primarias, diputada, porque está fuera de ranking para discutir conmigo".

Después de otro silencio, remató: "Águilas no cazan moscas, diputada".

Doce años después, Machado ganó las primarias con el 95% de los votos y las presidenciales, en fórmula con González Urrutia, con el 70% de los votos, según las actas oficiales que le mostró al mundo en aquel momento.

Y fue premiada por, de acuerdo con el Comité Noruego, "dedicar años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano".

La mosca, pues, se convirtió en águila: es ella, ahora, quien está en el corazón de la mayoría de los venezolanos.

*Esta historia se publicó originalmente el 3 de agosto de 2024 y fue actualizada después de que le otorgaran el Nobel de la Paz, el 10 de octubre de 2025.