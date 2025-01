María Corina Machado: "Estoy bien, estoy segura"

No dio detalles sobre lo ocurrido después de su discurso, cuando fue violentamente interceptada a su salida de la concentración, según contó su equipo. Sin embargo, sí se solidarizó con un ciudadano que habría resultado herido por los disparos realizados por los sujetos armados que la retuvieron.

El viernes 10, el líder chavista tiene previsto asumir nuevamente el poder, aunque hasta la fecha no se han publicado las actas que respaldan su triunfo.

"Estos luchadores por la libertad no deben ser lastimados , ¡y DEBEN permanecer A SALVO y VIVOS!", añadió el presidente electo estadounidense en su plataforma Truth Social.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el 9 de enero, "desde la izquierda política", que "el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura", tras ser informado de la detención de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, un día antes de la toma de poder de Maduro.

"Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas, previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana (...) tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno", declaró desde la sureña ciudad de Concepción el jefe de Estado chileno, quien no refirió con más detalle a la detención de Corina Machado por no contar con todos los antecedentes.