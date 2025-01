Al mencionar a Venezuela como "la joya de la corona", el mandatario preguntó en voz alta cómo se decía esa frase en inglés. Uno de sus asistentes respondió con la palabra "jewel", y Maduro procedió a decir: "The jewel of the crown. The imperialists. United States and Europe". De inmediato, regresó al español, esta vez imitando un acento estadounidense, para declarar enfáticamente: "Están derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada".

El discurso, cargado de un tono combativo, enardeció a los asistentes, quienes respondieron con aplausos y se pusieron en pie para respaldar las palabras del presidente.