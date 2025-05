"Calmar adentro, legitimarse fuera"

En cambio, para Eugenio Martínez, analista electoral, la mayoría en el parlamento no es la clave para ver el poder o no de Maduro.

"Los diputados del PSUV no han tenido incidencia de nada dentro de la dinámica del país, no hay vida parlamentaria. Se perdió desde el 2015", señala, haciendo alusión a las elecciones donde la oposición, unida y decidida a votar ganó la mayoría en la Asamblea Nacional para que, pocos después, el madurismo le quitara poder y colocara sobre ella a la Asamblea Nacional Constituyente.

Pero no servirá tanto, cree, en el contexto internacional, ya que estos dos actores de oposición no tienen entrada con el gobierno de Donald Trump en EE.UU., "donde la única interlocutora posible puede ser María Corina Machado".

Una oposición "a medida"

"Aunque Machado no pierda legitimidad como líder de la oposición, esto tampoco le hace ganar. No hay alternativa a estas elecciones, no hay presión, estrategia. Ya pasó el 10 de enero (el día que Maduro se juramentó como presidente) y eso no volverá. La gente está a la espera de su estrategia y no creo que la tenga. Es triste, pero se entiende en el contexto".