Papas casados en la Iglesia primitiva

La ex monja -que dejó la Iglesia para casarse con un ex sacerdote- argumenta que no hay ningún requisito explícito de celibato en las enseñanzas de Jesús.

Las actuales opiniones de la Iglesia católica sobre el celibato se formaron en gran medida a partir de una "colección de ideas teológicas formadas en los siglos XI y XII", según el autor del libro Lower than the Angels: A History of Sex and Christianity (Más bajo que los ángeles: una historia de sexo y cristianismo)".