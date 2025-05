La sombra que persigue a Robert Prevost, el papa León XIV, por un presunto archivo de tres denuncias de abuso sexual infantil

Este 8 de mayo de 2025 fue elegido Robert Prevost como papa, luego de menos de 24 horas de cónclave. León XIV, nombre que escogió para ejercer el cargo, apareció ante miles de fieles para saludar a los católicos que lo esperaban con ansias.

Sin embargo, al poco tiempo de conocer al nuevo líder de la Iglesia Católica, se recordaron tres casos de abuso sexual infantil que ocurrieron durante la administración de Robert Prevost como obispo de la Diócesis de Chiclayo, en Perú.

En un reportaje de Infobae, publicado en septiembre de 2024, que recoge un informe publicado por el Cuarto Poder, señala que las víctimas de abuso sexual denunciaron los abusos ocurridos por sacerdotes de menor rango. Dos de ellas lo hicieron desde el anonimato, sin embargo, Ana María Quispe sí dio su testimonio utilizando su nombre.

Le puede interesar: ¿Quién es Dominique Mamberti?, el cardenal que anunciará al nuevo papa

“Era el cumpleaños del padre. Mi mamá le preparó un queque y me dijo ‘anda, llévale’. El padre no estaba, abrió la puerta otro cura. Él me sentó en sus piernas y empezó a besarme”, dijo Quispe.

Le puede interesar: Habemus Papam: la comunidad católica internacional celebra la designación del nuevo papa

Según Infobae, Prevost archivó las denuncias en 2022, a pesar de que uno de los sacerdotes involucrados reconoció las agresiones. Solo fue removido de sede.