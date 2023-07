Gunjan Tiwari (no es su nombre real) le dijo a la BBC que su petición nació a partir de su propia experiencia de ser rechazada por decenas de hombres por cuestiones de dote.

"Todo el mundo te está mirando, todos te están evaluando", me dijo por teléfono desde su casa.

También le aconsejó a Gunjan que no se riera, ya que eso llamaría la atención sobre sus dientes irregulares.

Antes de entrar en la habitación, la joven había oído a sus padres preguntar al padre del futuro novio cuál era la dote que esperaba. "Querían de 5 a 6 millones de rupias (de US$61.000 a US$ 73.000)”, relató.

A medida que avanzaba la conversación, Gunjan percibió que no se le iba a ofrecer un descuento: los visitantes le preguntaron sobre sus dientes irregulares y un lunar en la frente.

Después del té, cuando Gunjan tuvo unos minutos para hablar en privado con el futuro novio, ella le dijo que no se casaría si había una dote de por medio.

"Él estuvo de acuerdo en que la dote era un mal social", me dijo, y agregó que la respuesta le hizo pensar que el joven era diferente a los otros que había conocido.

"Para mi madre, la negativa se debió a mi postura contra la dote. Estaba furiosa conmigo y no me habló durante más de dos semanas".

“Debido a estos rechazos he perdido toda mi confianza”, dice Gunjan, quien tiene una maestría en matemáticas y toma clases en línea.

"Cuando pienso racionalmente, sé que no soy yo a quien le falta algo, el problema es con las personas que quieren dotes. Pero a menudo siento que me he convertido en un lastre para mis padres".