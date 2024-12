Lacalle Pou responde a las críticas de Milei sobre el Mercosur

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se dirigió a su homólogo argentino, Javier Milei, durante el cierre de la cumbre del Mercosur, después de que este último emitiera duras críticas sobre el bloque regional. En su intervención, Lacalle Pou no solo cuestionó las palabras de Milei, sino que también defendió el rol del Mercosur en el progreso y la prosperidad de la región.

Lacalle Pou mencionó, “Milei, vamos a coincidir poco tiempo. No sabes las veces, presidente, lo que he luchado por la libertad y la prosperidad. Sin libertad no hay prosperidad. No se contradice la existencia del Mercosur con la flexibilidad del bloque”.

Además, añadió, “déjennos ser, déjennos crecer, porque estamos convencidos de que no atentamos contra el espíritu fundacional. Simplemente, progresamos, porque si un grupo de individuos no evoluciona, seguro va al fracaso”.

De acuerdo con Infobae, antes de la intervención de Lacalle Pou, Javier Milei había pronunciado un discurso crítico durante la cumbre 65 del Mercosur, que tuvo lugar este viernes en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El presidente argentino señaló que el Mercosur ha sido un obstáculo para el progreso de Argentina y lamentó que, en los últimos años, el país haya perdido importantes oportunidades. “Fuimos a contramano del mundo”, declaró Milei.

El presidente argentino también puso en duda el impacto positivo del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, anunciado esa misma mañana.