La Tortuga, la idílica isla en el Caribe que Venezuela pretende convertir en un importante destino turístico

Tras una travesía de casi dos horas en auto y cinco en bote no sin sobresaltos, por fin divisamos las cristalinas aguas de La Tortuga.

"Esta es la playa más hermosa que he visto en mi vida", me dice la turista venezolana de 23 años. "Esto es el paraíso".

Pese a sus balnearios de arena muy blanca, aguas cristalinas de hermosas tonalidades de azul y turquesa y un clima de 30°C todo el año, no tiene habitantes permanentes -solo un pequeño número de pescadores que van por temporadas-, y es muy poco turística.

Debido quizá a su posición remota, a que la infraestructura destinada al turismo es casi inexistente y a que no cuenta con puerto ni aeropuerto.

Un largo y peligroso trayecto

El viaje comienza en Chacao, en el este de Caracas, donde Carlos Bonilla, el amable organizador del viaje, me espera.

"¿Listo para la aventura?", me pregunta con una sonrisa desde su minivan Toyota Previa.

El bote hacia La Tortuga parte el día siguiente a las 7am desde un pequeño puerto en Higuerote, un pueblo costero a unos 120km de la capital, pero Carlos me explica que es preferible llegar allí la tarde del día anterior por motivos de seguridad.

"Bienvenido a Venezuela"

Al día siguiente, los viajeros inscritos para pasar un fin de semana en "el paraíso" toman sus asientos en el bote, que sale puntualmente a las 7 am.

Los viajeros, todos venezolanos, no ocultan sus caras de decepción y molestia. Sus vacaciones comienzan con un gusto amargo.

Solo tres personas sobrevivieron al naufragio: dos niños de 2 y 6 años y la niñera de la familia. La lancha no tenía chalecos salvavidas suficientes para todos los tripulantes ni un GPS.

"Tienes que tomarme muchas fotos, por favor", me pide, mientras finalmente nos bajamos en Cayo Herradura, en el noroeste de la isla.

"Nos da miedo que nos saquen"

"Fueron ellos quienes me enseñaron a pescar", me dice mientras teje una nueva red de pesca.

"Nos gustaría que vinieran más turistas, porque algunos nos compran el 'pescaíto', y también queremos que el gobierno nos haga unos techitos mejores, porque cuando hay aguaceros tenemos que dormir parados para no mojarnos", señala.

Una industria en crisis

"Somos una familia de seis personas y la situación económica no estaba bien. Además, como estudiante aún no ganaba mi propio dinero".

¿La tercera es la vencida?

Valentina Quintero, una conocida periodista local que lleva décadas promocionando y promoviendo el turismo en Venezuela, afirma que no es la primera vez que se trata de desarrollar el lugar turísticamente.

"Me parece que sería replicar lo que se ha hecho en otras islas del Caribe, como Curazao o Aruba, donde se han dado cuenta de que ese turismo masivo que llega con viajes todo incluido no trae mayores beneficios económicos y daña el ecosistema", asegura.

Contactados en varias oportunidades y por varios medios, los ministerios de Turismo y Ecosocialismo de Venezuela, encargados del proyecto, no respondieron a las solicitudes de entrevista de BBC Mundo sobre los avances de las obras.

Una isla rica en biodiversidad

El consultor ambiental Joaquín Benitez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, destaca que aunque La Tortuga ya no es un lugar prístino, el número de turistas que recibe actualmente es aún muy bajo para afectar de gran manera el medioambiente.

Si bien Benitez no se opone totalmente al proyecto, le preocupa el impacto ambiental que pueda causar.

No obstante, el gobierno venezolano ha garantizado que su proyecto es ecológico y será construido protegiendo el ambiente.

"Han prometido tantas cosas"

En los últimos años, ha habido reportes sobre construcciones en áreas protegidas del país como en los parques nacionales Los Roques, El Ávila y el sagrado tepuy Yapacana, que ha sido víctima de la creciente industria de la minería ilegal en el Amazonas venezolano. Las instituciones gubernamentales no suelen comentar sobre estas construcciones.

El gobierno venezolano no ha dado una fecha concreta para la culminación del proyecto, pero el viceministro de economía productiva, Héctor Silva, anunció en julio que "en menos de un año" construirían gran parte de la infraestructura.

La realidad es que casi cinco meses después, no se ven avances de ninguna construcción.

"Volveré"

"Esto es lo que no nos dicen de la isla. Nadie habla de la plaga ni en Instagram ni en Tik Tok", bromea Keliangel, mientras se sacude los zancudos que intentan picarles los brazos.

El alcohol y la música hacen que ambos grupos se unan y algunos comienzan a tocar una guitarra mientras otros cantan. Los de Sucre no paran de ofrecer bebidas y alimentos al resto.

"Creo que por eso me ha costado irme del país, los venezolanos somos tan generosos y buena gente. Fíjate en este grupo: nadie se conoce, pero parece que se conocieran de toda la vida", me dice Daniela.

"Al principio me daba miedo viajar sola, pero lo he pasado tan bien que lo haría de nuevo y sin duda volveré a La Tortuga. Quizá tú puedes venir conmigo", me invita.