La Policía argentina detiene a diputado prófugo tras ser acusado de pedofilia

La Policía de la provincia argentina de Corrientes detuvo este miércoles a Germán Kiczka, diputado provincial de Misiones (noreste) que se encontraba prófugo desde el 22 de agosto, tras ser acusado de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

"La Policía de Corrientes detuvo a Germán Kiczka en la localidad de Loreto. Próximamente será puesto a disposición de la Policía de la provincia de Misiones", anunció el Ministerio de Seguridad de Corrientes -provincia que linda con Misiones- a través de su perfil de la red social X.

"Tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación como el de la provincia de Misiones fueron informados de todo el procedimiento llevado adelante por la Policía de Corrientes", agregó el texto.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, utilizó la misma red social para celebrar la detención de Kiczka: "Diputado pedófilo adentro. Me lo comunicó el Gobernador de Corrientes, a quien le transmití mis felicitaciones por el excelente trabajo".

"Estos desviados mentales la van a pagar. No tengan la más mínima duda", añadió la ministra, que acompañó su mensaje con una foto de Kiczka esposado.

La noticia de la detención del diputado llega tras varios días de especulaciones sobre su posible paradero.

El juez en lo Penal 4 de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Faría, activó el viernes pasado un pedido de captura internacional de Kiczka a Interpol, por sospechas de fuga hacia Brasil o Paraguay, después de que las autoridades descubrieran que el legislador había pedido una habitación de hotel en la ciudad de Puerto Iguazú, cercana a la Triple Frontera (que Argentina forma con esos dos países).

La Cámara de Diputados de Misiones aprobó la semana pasada por unanimidad el desafuero del diputado de La Libertad Avanza -partido de ultraderecha fundado por el presidente Javier Milei-, investigado junto a su hermano, Sebastián Kiczka, en el marco de una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

A principios de agosto, la policía encontró gran cantidad de material de pornografía, abuso infantil y zoofilia en distintos dispositivos electrónicos en posesión de los hermanos.

Las investigaciones contra el diputado surgieron a raíz de la operación policial 'Guardianes digitales por la niñez', cuando a principios de marzo la Policía Federal Argentina (PFA) desbarató una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil, que derivó en registros de domicilios en la capital argentina y las provincias de Buenos Aires, Misiones y Tucumán (noroeste).

La denuncia primaria había sido efectuada por la ONG 'The International Centre for Missing and Exploited Children' (ICMEC), con sede en Estados Unidos.