Según The New York Times , que cita a funcionarios estadounidenses y aliados, Putin quiere que Corea del Norte venda a Rusia artillería y misiles antitanque , mientras que Pionyang está buscando tecnología avanzada para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear.

El líder norcoreano, Kim Jong-un , planea viajar a Rusia este mes para hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin , sobre la posibilidad de que Pionyang entregue a Moscú más armamento para la guerra en Ucrania, publicaron este lunes 4 de septiembre del 2023 los diarios The New York Times y The Washington Post.

Kim pocas veces viaja fuera de Corea del Norte. Para verse con Putin, su idea sería trasladarse desde Pionyang, posiblemente en tren blindado, hasta Vladivostok, en la corta del Pacífico de Rusia, de acuerdo a The New York Times.

De esa forma, tanto Putin como Kim se reunirían en los márgenes del Foro Económico Oriental, que se celebrará entre el 12 y el 15 de septiembre en la Universidad Federal del Lejano Oriente, en Vladivostok.

De acuerdo a The Washington Post, que cita a un funcionario estadounidense, la Casa Blanca ya tenía información la semana pasada sobre el intercambio de "cartas" entre Kim y Putin.

Preguntada por EFE, la Casa Blanca no confirmó la información publicada por The New York Times y The Washington Post.

No obstante, Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó a EFE que Estados Unidos tiene conocimiento de que Kim desea que las conversaciones sobre la venta de armas a Rusia continúen e incluyan "un contacto diplomático a nivel de líderes en Rusia".

