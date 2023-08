El Kremlin niega que Putin ordenara el asesinato del jefe del grupo Wagner

Peskov acusó a Occidente, que apoya a Ucrania en la guerra con Rusia, de dedicarse a "especular" y presentar los hechos desde "un determinado ángulo".

"Al abordar ese tema, hay que basarse en hechos", indicó, al tiempo que reconoció que éstos, por el momento, "no son muchos", porque hay una investigación en marcha.

Le intentó echar una mano el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko: "No puedo decir quién lo hizo. No voy a hacer de abogado ni siquiera de mi hermano mayor. Pero conozco a Putin (...) Por eso no puedo imaginar que lo ha hecho Putin, que Putin sea culpable".