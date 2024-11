Milei, un economista ultraliberal que asumió en diciembre de 2023, dijo durante la campaña electoral que quería poner fin a las relaciones comerciales con China, segundo mayor socio comercial de Argentina después de Brasil.

"Nosotros no hacemos pactos con comunistas", afirmó varias veces.

Pero tras tomar posesión del cargo, agradeció "las felicitaciones y los buenos deseos" que recibió de Xi, adoptando un tono más conciliador hacia Pekín.

Recientemente, Milei definió al gigante asiático como "un socio muy interesante".

"Me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten", señaló a fines de septiembre en el programa de televisión de la argentina Susana Giménez.