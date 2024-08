"Mi nombre es Javier Acosta soy hincha de millonarios y el día de ayer tomé una decisión para mi vida y el día de hoy me despido de amigos y familiares a lo grande, aguante la vida locos", publicó el joven en sus redes sociales.

Este joven bogotano quedó hace nueve años en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, y contrajo una bacteria en una piscina que le provocó una grave infección que llegó hasta sus huesos, enfermedad que no lograron controlar y terminó desarrollando un cáncer de sangre, según relató a Noticias Caracol.

Acosta estaba "esperando un milagro", los médicos le dijeron en los últimos días que no habría tratamiento posible. "Amigos, pero paila (mal) les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad", explicaba el joven en un video con un nudo en la garganta.

