Jacinda Ardern: la primera ministra de Nueva Zelanda anuncia por sorpresa que dejará su cargo en febrero

El último día de Ardern como primera ministra será el 7 de febrero.

"Espero dejar a los neozelandeses con la convicción de que se puede ser amable pero fuerte, empático pero decidido, optimista pero centrado... de que puedes ser tu propio tipo de líder, uno que sabe cuándo ha llegado el momento de irse", comentó Ardern.

"Tenía la esperanza de encontrar lo que necesitaba para continuar durante ese período, pero desafortunadamente no lo he logrado. Estaría perjudicando a Nueva Zelanda si continuara", dijo a la prensa.

"La única razón por la que puedo hacer lo que estoy haciendo es porque mi pareja tiene la capacidad de cuidarlo prácticamente a tiempo completo; así que no quiero parecer una supermujer porque no debemos esperar que las mujeres sean supermujeres", le dijo al diario Financial Times en 2018.