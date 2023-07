Tik Tok

El actor de White Lotus, Paolo Camilli, estuvo entre los que expresaron su enojo porque "un toqueteo breve, si dura menos de 10 segundos, no se considera un delito", según un tribunal italiano.

Se expresa la estudiante

"Me tocó el trasero. Luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas. Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería 'bromear' con un adolescente".