Israel declaró este miércoles al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, "persona non grata" y le prohibió entrar al país por su respuesta al reciente ataque con misiles balísticos de Irán.

El jefe de la ONU dijo que la región "absolutamente" necesita un alto el fuego, pero no mencionó específicamente el ataque iraní.

Katz declaró a Guterres "persona non grata" y señaló que cualquiera que "no pueda condenar inequívocamente el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí".

El canciller israelí criticó específicamente a Guterres por "su política antiisraelí desde el comienzo de la guerra".