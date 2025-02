Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a la familia Bibas de que los cuerpos de los hijos fueron identificados después de que Hamás entregara sus restos a Israel.

Sin embargo, las autoridades militares aseguraron que las pruebas de ADN arrojaron que el presunto cuerpo de la madre no era el de ella.

La noticia de que el cadáver atribuido a Shiri Bibas no era de ella ha provocado polémica en Israel.

Guerra de versiones

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo recibido no es el de Shiri Bibas, y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", dijeron las FDI en un comunicado publicado en X.