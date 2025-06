Irán promete una "respuesta decisiva" al ataque de Estados Unidos mientras Trump habla de un "cambio de régimen" en Teherán

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no ha hecho una declaración oficial, pero varios altos mandos militares han amenazado con responder a los ataques estadounidenses.

Posibles respuestas iraníes

Irán "va a responder de alguna manera. Es difícil decir cuál será", declaró a la BBC el teniente general Mark C. Schwartz, excoordinador de seguridad de Estados Unidos para Israel y la Autoridad Palestina.

"Cambio de régimen"

El presidente escribió en su red social: "No es políticamente correcto usar el término 'Cambio de Régimen', pero si el actual régimen iraní no es capaz de HACER A IRÁN GRANDE OTRA VEZ, por qué no debería haber un cambio de Régimen???".