"Sobre el papel, [la industria] promete muchas cosas buenas, como la transparencia de la cadena de suministro y la lucha contra el trabajo infantil. Al ver esta filmación, vemos que en realidad no están haciendo las cosas que prometieron".

Trabajando de madrugada

Una vez recolectado y pesado, el jazmín se traslada a través de puntos de recogida a una de las varias fábricas locales que extraen el aceite de las flores: las tres principales son A. Fakhry and Co, Hashem Brothers y Machalico. Cada año, son las fábricas las que fijan el precio del jazmín recogido por personas como Heba.

Los maestros

Las fábricas exportan el aceite de jazmín a casas de fragancias internacionales que crean los perfumes. Givaudan, con sede en Suiza, es una de las principales y mantiene una larga relación con A. Fakhry and Co.

"En realidad no determinan ni el sueldo ni el salario de los recolectores, ni el precio real del jazmín, porque están por encima de eso", explicó.

El sistema de auditoría “no funciona”

Las empresas de auditorías más mencionadas por los conglomerados y las casas de fragancias en sus sitios web y en cartas a la ONU son Sedex y UEBT. Sus informes de auditoría no están a disposición del público, pero haciéndonos pasar por un comprador que buscaba jazmín de una fuente ética, conseguimos que la fábrica de A. Fakhry and Co nos enviara los de ambos.