Antes de que el republicano asumiera su segundo mandato, se habían planteado dudas de si finalmente beneficiaría a todos los acusados. Incluso, su vicepresidente JD Vance sugirió que algunos de los más violentos no serían incluidos en la medida. Pero finalmente ese no fue el caso.

Reacciones divididas

"Estos indultos sugieren que si cometes actos de violencia, siempre que lo hagas en nombre de una persona políticamente poderosa puedes escapar a las consecuencias", dijo al New York Times Alexis Loeb, ex fiscal federal que supervisó personalmente muchos casos de disturbios.

El ex oficial de policía del Capitolio Harry Dunn, dijo -según consignó The Guardian- que "hoy es otro día oscuro en la historia de Estados Unidos y una continuación de la mancha que el 6 de enero dejó en nuestra nación. Estoy furioso, pero no sorprendido en lo más mínimo. No podemos fingir que estamos conmocionados porque Trump ha cumplido su antigua promesa de indultar a los criminales que incitó a atacarme a mí y a mis compañeros policías".