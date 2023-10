Incendio en España: la mayoría de víctimas eran de origen ecuatoriano con nacionalidad española

La mayoría de víctimas en el incendio que se produjo en las discotecas de Murcia, España, eran de origen ecuatoriano, aunque muchos con nacionalidad española. Así lo expuso este lunes 2 de octubre el responsable de los Servicios Sociales de esa ciudad, José Morales.

Las víctimas tenían entre 28 y 40 años y se encontraban en el interior de la discoteca La Fonda, de donde no pudieron salir. No obstante, no se ha precisado exactamente cuántas son las víctimas de origen ecuatoriano.

Las investigaciones continúan.