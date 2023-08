Por el momento son dos las víctimas mortales que de forma indirecta ha dejado este poderoso ciclón, dos personas que perecieron en accidentes de tránsito mientras conducían en medio de extremas condiciones climáticas , según informó la Patrulla de Carreteras (FHP), aunque el gobernador del estado, Ron DeSantis , dijo que "no hay muertes confirmadas".

Entrevistada por el canal local Tampa Bay 10, la madre de la familia residente en Pine Island relató que fue rescatada por los equipos de la oficina del alguacil local porque su automóvil no respondía al arrancarlo, y cuando finalmente lo hizo ya era media hora tarde.

En el condado de Hernando , otro de los fuertemente golpeados, una familia de cuatro miembros a la que no le dio tiempo de evacuar tuvo que ser transportada en un hidrodeslizador , el popular transporte fluvial usado por los turistas en los humedales de Florida.

🇺🇸 | Marejadas Ciclónicas ya se desarrollan en zonas de Cedar Key, Florida, #US , tras arribo del ojo del Huracán Idalia como categoría 3. (Agosto 30, 2023). #Hurricane #Waves #Landfall #Climagram pic.twitter.com/E1jZQgHr4h

Uno de los vecinos de esta localidad, Daniel Dickert, señaló al diario Tampa Bay Times que nunca había visto una inundación con el nivel del agua tan alto como la causada por Idalia. La camioneta de Dickert quedó sumergida hasta casi tres pies (casi un metro) y los muelles de la zona estaban destrozados, con veleros arrojados hacia el interior de la tierra por la acción del viento huracanado y la marejada.

No obstante, su vivienda no resultó seriamente dañada. "No estuvo tan mal como pensaba", dijo. La acción de los vientos huracanados también alcanzó la ciudad de Tallahassee, la capital de Florida, donde un roble centenario se partió en dos y cayó sobre la mansión del gobernador.