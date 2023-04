“Se ha encontrado que también tenía fotos con uniformes de otras instituciones educativas . El señor aduce que le gusta tomarse fotografías. Estuvo aprovechándose de la situación con el uniforme de una menor, con zapatos escolares, con la casaca, sombrero y mascarilla ha aprovechado para ingresar a la institución educativa. Este señor está acostumbrando a ingresar a otras instituciones. Esperemos que no haya generado ningún daño”, declaró el rector de la institución educativa, Ronald Vílchez, en una rueda de prensa.

En su detención, padres de familia intentaron actuar en contra del sujeto. En medio de intentos de golpes, reclamos "¡¿Por qué lo hiciste?!", y sus repetidas respuestas "Yo no he hecho nada", el hombre fue ingresado al auto de la policía peruana para el proceso respectivo.

Posteriormente, la comunidad llevó a cabo un plantón en la sede de la Dirinci, pedían cárcel para el detenido: “Queremos justicia y que no lo liberen al señor. Lo han encontrado con el uniforme del colegio dentro del baño, pero no sabemos qué estaba haciendo ahí. Ahora tenemos temor de mandar a nuestras hijas al colegio, ya no están seguras”, reclamó una de las madres de familia al medio Canal N.