"Yo empecé a gritar para pedir a la niña que permaneciera quieta. Cuando la he visto caer, no la he tomado al vuelo, sino que me he puesto bajo su trayectoria y absorbido el golpe. Afortunadamente creo que está bien", explicó a la prensa.

El impacto confesó, fue bastante fuerte y al inicio no podía respirar, si bien poco a poco se fue recuperando y llegó incluso a llamar él mismo a la ambulancia.