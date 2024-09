Y esto ocurrió un par de días después del incidente de la embajada argentina: el mensaje que envió el régimen de Maduro es que un opositor político no puede estar seguro ni siquiera en una embajada extranjera, cuando él estaba en ese momento en la embajada de los Países Bajos.

Mi impresión es que esto es una movida en una partida de ajedrez, no un jaque mate.

El régimen establece un resultado electoral que no ha podido probar, la oposición logró demostrar con actas oficiales que Edmundo González ganó las elecciones y la respuesta del régimen ha sido fraude y represión.

Se le ha hecho difícil inclusive a los gobiernos de izquierda que históricamente no se animaron a contradecirlo apoyar los resultados oficiales que anunció el gobierno.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que permitieron el traslado de González “en aras de la tranquilidad y paz política del país”. Y algunos evalúan que para el chavismo también era más conveniente tener al excandidato opositor fuera de Venezuela que preso. Entonces, ¿por qué esto no puede verse como una victoria para Maduro?

Porque hay un hecho que quedó en evidencia el 28 de julio: la gran mayoría de la población venezolana no lo quiere en el poder.

Lo revelador de lo que pasó el 28 de julio fue no solo fue la victoria opositora inclusive en zonas que tradicionalmente apoyaban al régimen, sino la capacidad de organización de la oposición para probar que ganaron.

Eso tomó por sorpresa al régimen y no cambia con Edmundo González afuera.

Creo que el resultado de una dictadura pura y dura como Nicaragua en Sudamérica no es inevitable.

Lo que ha mostrado es una astucia política y un carisma que yo no veía en Venezuela desde que Chávez ganó popularidad.

Ella ha logrado conectar con la gente de una manera que la oposición no pudo hacerlo por muchísimo tiempo.

No tengo la bola de cristal y no sé lo que van a hacer. Creo que están dispuestos a todo, porque hoy creen que no tienen costo por lo que están haciendo.