México: ¿El fin de "abrazos, no balazos"?: el cambio de Sheinbaum a la política antidrogas (y el rol crucial de Trump)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insiste casi a diario en que no hay ruptura con el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Pero los datos que ella misma divulga cada semana revelan que la política de "abrazos, no balazos" parece estar llegando a su fin.

Para cualquier presidente mexicano la política antidrogas representa un enorme desafío porque, no importa cuán soberanos se declaren, parte de la misma está formulada por Estados Unidos, el poderoso vecino del norte que compra el 80% de las exportaciones mexicanas y que, con tan solo ese dato entre varios más, puede condicionar el margen de maniobra de México.

Si antes AMLO pudo intentar —y muchos dirían que fracasó— un cambio de estrategia hacia el crimen, hoy Sheinbaum no parece tener más opción que volver a la mano dura de antaño.

Aunque México parece no sufrir una crisis por consumo de fentanilo, Sheinbaum lanzó una campaña de prevención. En realidad, el gobierno no divulga datos sobre consumo nacional desde 2016.

Resultados en medio de la negociación

Sheinbaum rechazó las sanciones, pidió pruebas de los ilícitos y reiteró: "Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie".