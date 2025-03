El comienzo oficial del juicio no tendrá lugar hasta el próximo 23 de septiembre , fecha fijada por la CPI en una sesión preliminar el pasado viernes, en la que el expresidente compareció por primera vez ante el tribunal para ser informado de sus derechos y del crimen del que se le acusa.

Su hija, la vicepresidenta filipina Sara Duterte , anunció la noche del martes que dos de las caras más públicas de la defensa legal de Duterte dejarán de representarlo frente a la CPI: Harry Roque y Salvador Medialdea, exportavoz presidencial y ex secretario ejecutivo respectivamente.

Durante las tensas horas entre su arresto y el despegue del avión que lo condujo de Manila a La Haya, el expresidente ya denunció que sus derechos estaban siendo violados al no ser Filipinas miembro de la CPI.

La detención del expresidente ha revuelto las ya de por sí agitadas aguas de la política filipina, a menos de dos meses de las elecciones a mitad de mandato del 12 de mayo. Los comicios son vistos como un referéndum a las políticas de Marcos Jr. y como una prueba de la popularidad del clan Duterte.

Sara Duterte selló una alianza ganadora con Marcos Jr. en las elecciones presidenciales de 2022, pero desde entonces la relación entre ambos se ha desplomado por completo. La vicepresidenta se enfrenta a un juicio político ante el Senado, por acusaciones de corrupción.

Le puede interesar: Al menos 970 muertos en 48 horas en bombardeos israelíes en Gaza, según nuevo balance de autoridades sanitarias

La portavoz presidencial, Claire Castro, afirmó hoy durante una rueda de prensa que el Gobierno "no se está cebando" con la familia Duterte. Aún así, analistas consultados con EFE coincidieron en señalar que la detención del expresidente no habría tenido lugar si las relaciones del clan con Marcos Jr. no hubiesen saltado por los aires.

El pasado domingo, miles de personas mostraron su apoyo a Duterte en su feudo, la ciudad sureña de Davao, y otras ciudades del país incluyendo la capital. Sus seguidores han prometido marcar con nuevas movilizaciones el 80 cumpleaños del expresidente, el próximo 28 de marzo.