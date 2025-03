La detención de Imamoglu estaba anunciada y formaba parte de un "plan calculado y minucioso" para neutralizar a quien es considerado como el principal rival de Erdogan en las elecciones presidenciales que deben celebrarse en 2028, denunció en un artículo en el sitio web Tehran Times Gönül Tol , profesora del Instituto de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de George Washington (EE.UU.).

Pese a este revés, Imamoglu volvió presentarse y no solo ganó, sino que esta vez lo hizo con un porcentaje mayor de los votos.

La recuperación de Estambul era simbólica para el presidente turco, quien fue alcalde de la capital entre 1994 y 1998. No obstante, Imamoglu terminó imponiéndose con casi 10 puntos porcentuales sobre su rival del AKP, Murat Kurum.

¿Erdogan 2.0?

Las carreras de estos dos adversarios guardan algunas similitudes, pues ambos no solo gobernaron la principal ciudad del país, sino que enfrentaron ataques y persecución desde el gobierno central.

"Erdogan usa con frecuencia la expresión 'si ganas en Estambul, ganas la nación'", recordó al diario londinense The Guardian la profesora Ziya Meral, de la Universidad SOAS de Londres, para explicar por qué en los últimos años el gobierno turco ha intentado obstaculizar la gestión del opositor.

De las cocinas a la política

"Cuando estaba en sus primeros meses como alcalde, lo recibí y comió en mi restaurante. No le acepté el dinero", narró Imamoglu a la agencia Reuters.

Cuando el CHP lo anunció como candidato a la alcaldía de la ciudad muchos se sorprendieron y no lo tomaron en serio.

Siguiendo adelante

¿Puede Imamoglu competir? El encarcelamiento del político no es obstáculo para que éste se presente como candidato presidencial y sea elegido, al menos mientras no pese sobre él una condena judicial firme.

Según la Constitución turca, para competir en las presidenciales y ser elegido se requiere ser graduado universitario, no haber sido condenado por ningún delito y ser mayor de 40 años, explicó a la cadena Euronews Fikret İlkiz, abogado del alcalde.

"Con esto se ha cruzado la línea que separaba al sistema autoritario competitivo que había en Turquía con la autocracia total al estilo ruso, en la que el presidente elige a dedo a sus oponentes y las elecciones son pura fachada", agregó la autora del libro Erdogan's War: A Strongman's Struggle at Home and in Syria (La guerra de Erdogan: La lucha del hombre fuerte en casa y en Siria).