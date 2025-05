El juicio ha remecido a Francia a solo meses de que se conociera la condena contra Dominique Pelicot, quien fue sentenciado en diciembre pasado por violar y drogar a su mujer para que otros 50 hombres la abusaran mientras dormía.

"Un verdadero perverso"

El juicio: "He cometido actos despreciables"

"Te metiste en mi cabeza, me destruiste, me convertí en una persona completamente distinta que ya no reconozco", dijo una de las víctimas al periódico Le Monde.

"Nuestra hija de seis años derribó al mayor pedófilo de la historia"

"Siempre sentí algo sin poder explicarlo"

Por el estado de sedación en el que se encontraban, algunos no tenían recuerdos, otros se acordaban de algunos hechos, pero no habían identificado sus agresiones como tal. Pensaban que eran parte normal del procedimiento médico.

Juliette, otra de las presuntas víctimas, declaró -sin ser identificada con sus apellidos- que cuando tenía 7 años el cirujano la operó de peritonitis, pero que no fue hasta que la contactaron los gendarmes que se enteró de sus abusos. "Me explican que mi nombre aparece en sus cuadernos, que escribió sobre mí".

"A partir de ahí comencé a leer las tres primeras líneas. Y de repente, todo vuelve a mi mente, veo a alguien entrando a mi habitación, que se acerca a mí, que me pregunta cómo estuvo la noche, que me levanta la sábana, que me abre de piernas y que me dice que va a ir a ver si todo va bien. Me violó, abusó de mí", relató.