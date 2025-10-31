VIDEO | Dos muertos y decenas de afectados por inundaciones en New York

Lo que comenzó como una tormenta intensa terminó convirtiéndose en una de las peores inundaciones que ha vivido Nueva York en los últimos años. En cuestión de horas, las calles se transformaron en ríos y los sótanos en trampas mortales. Lea: La ONU pide a EE. UU. cesar ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico Dos personas han perdido la vida y miles permanecen afectadas mientras los equipos de emergencia intentan controlar la situación.

En varios barrios, el paisaje es desolador: vehículos flotando como si fueran botes, basura acumulada en las corrientes y vecinos intentando despejar alcantarillas con la esperanza de que el agua baje. En Brooklyn, un residente trató de liberar una rejilla de desagüe mientras su vecindario quedaba prácticamente inmovilizado.

El colapso del sistema de drenaje agravó la emergencia. Las lluvias torrenciales, que en pocas horas superaron los registros promedio del mes, provocaron la anegación de calles, viviendas y el sistema de transporte subterráneo. En algunas estaciones del metro, el agua descendía en forma de cascada por las escaleras, mientras los túneles se convertían en verdaderos ríos subterráneos. Lea: Las imágenes que revelan la devastación del huracán Melissa en Jamaica

Las víctimas fueron identificadas como dos hombres: uno de 39 años, que fue rescatado con vida de un sótano en Brooklyn pero falleció más tarde en el hospital; y otro de 43, encontrado sin vida en una sala de calderas completamente inundada en Manhattan. Ambos casos reflejan el peligro de los semisótanos neoyorquinos, muchos de ellos sin condiciones adecuadas para resistir emergencias de este tipo.

El caos no se limita al tráfico urbano. Los tres aeropuertos principales registraron cancelaciones y demoras significativas, mientras algunas zonas reportan acumulaciones de agua de hasta 60 centímetros. El alcalde de Nueva York, ERic Adams aseguró que la administración municipal reforzará las medidas de prevención y comunicación ante futuras emergencias.

