El vicepresidente explicó que el presidente Donald Trump , al declarar que “tenemos que tener Groenlandia”, no se refería a una anexión o acción militar, sino a la necesidad de reforzar la seguridad en un territorio estratégico , especialmente por el creciente interés de Rusia y China en el Ártico .

La visita de la delegación estadounidense, que incluyó a la esposa de Vance, Usha , así como al asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz y al secretario de Energía Chris Wright , desató críticas en Groenlandia y Dinamarca por no haberse coordinado con el nuevo Gobierno local, aún en proceso de formación tras las elecciones legislativas del 11 de marzo.

Aunque el interés de Trump por Groenlandia no es nuevo, las declaraciones recientes reavivan un debate sensible en la isla. Una encuesta reciente indica que el 85 % de los groenlandeses no desea abandonar la Mancomunidad del Reino (Dinamarca, Groenlandia e Islas Feroe) para integrarse a Estados Unidos.

No obstante, una mayoría sí apoya la independencia, aunque no a costa de su nivel de vida actual. La prioridad para el nuevo gobierno groenlandés será abordar la situación de política exterior generada por estas tensiones y avanzar en un diálogo con sus dos aliados clave: Dinamarca y Estados Unidos.