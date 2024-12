Un profesor fue arrestado en un salón de clases tras ser hallado desnudo y con juguetes sexuales en Florida

En Florida, Estados Unidos, un hombre que ejercía como maestro fue arrestado por la policía después de haber sido encontrado sin ropa en un salón de clases de la escuela elemental Windmill Point de Port St. Lucie. El acusado fue identificado como Joe Urias.

Trump amenaza con "un infierno que pagar" si no se liberan los rehenes de EE. UU. antes de su mandato

Oficiales recibieron un llamado a las 21:30 el pasado 28 de noviembre. Un ayudante del alguacil lo halló, él intentó cubrirse y correr para escapar el edificio, pero no lo consiguió, el alguacil fue más rápido y, pese al presunto golpe que recibió en su rostro, logró arrestarlo.

Las universidades de EE.UU. envían mensajes de advertencia a sus estudiantes extranjeros para que regresen al país antes de que asuma Trump

Más policía llegó al lugar y, tras registrar el salón, encontraron su computadora, ropa, comida, un contenedor con marihuana y juguetes sexuales. Urias se justificó, dijo que estaba "desamparado", no tenía dónde vivir, por lo que fue hasta la escuela y entró por una ventana entreabierta.

Estados Unidos: un hombre fue arrestado por estafar USD 10 millones a Spotify

El hombre no era profesor en aquella institución sino en Somerset College Preparatory Academy, los cargos que enfrenta son comportamiento lascivo, posesión de marihuana, agresión a un oficial y más, según informes revisados por People.

El jefe de policía de Port St. Lucie afirmó a la prensa estadounidense que cuando lo arrestaron no habían niños presentes y no contaba con compañía, aún así, la preocupación entre la comunidad no se aminoró en absoluto.