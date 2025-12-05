Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA

El presidente de <b>Estados Unidos</b>,<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-estados-unidos-migracion-EG10523135 target=_blank>Donald Trump</a></b>, recibió este viernes 5 de diciembre el Premio de la Paz de la <b>FIFA</b>. El titular del organismo, <b>Gianni Infantino</b>, le entregó un trofeo, una medalla y un <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sorteo-mundial-2026-48-selecciones-4-bombos-y-trump-MG10520936 target=_blank></a></b>