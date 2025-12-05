Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes 5 de diciembre el Premio de la Paz de la FIFA. El titular del organismo, Gianni Infantino, le entregó un trofeo, una medalla y un certificado en reconocimiento a su aporte para "promover la paz y la unidad en el mundo". Se trata del primer galardón de este tipo que entrega la FIFA.

"Este es uno de los grandes honores de mi vida", dijo el mandatario tras ser reconocido durante el evento del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se lleva a cabo en Washington D. C.

"El mundo es más seguro ahora", añadió Trump.

El presidente de la FIFA anunció la creación del premio después de que Trump no fuera galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción por parte del mandatario.

Lea también: Llegó el día del sorteo del Mundial 2026: 48 selecciones, 4 bombos y Trump

Con respecto al evento del sorteo, el gobernante estadounidense agradeció a Canadá y México su cooperación en la organización del Mundial, que los tres países acogerán conjuntamente.

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excelentes", declaró.