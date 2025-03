Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intensificado sus esfuerzos por debilitar a los medios tradicionales, como The New York Times, The Washington Post y Associated Press, a quienes acusa de parcialidad.

A la par, su administración ha favorecido a medios conservadores y de extrema derecha, otorgándoles mayor acceso a la Casa Blanca, en un intento de cambiar el equilibrio mediático en el país.

Las declaraciones de Trump han generado preocupación en organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que advierten sobre el riesgo de que sus ataques a los medios erosionen la confianza en el periodismo independiente y aumenten la polarización en el país.

Con las elecciones de 2028 en el horizonte, su estrategia de confrontación con la prensa parece destinada a seguir marcando su discurso político, mientras su gobierno refuerza su narrativa contra los medios que considera opositores.