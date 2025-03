El presidente estadounidense no descartó la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia si el gobierno de Putin no acepta la tregua, aunque aclaró que prefiere no hacerlo. "En términos financieros, podría hacer cosas que serían muy perjudiciales para Rusia. No quiero hacerlo porque quiero lograr la paz", explicó.

Trump insistió en que la parte más difícil de las negociaciones ha sido Ucrania, mencionando como ejemplo la acalorada discusión que tuvo con Zelenski en febrero, cuando el líder ucraniano se mostró reticente a aceptar las condiciones del alto el fuego. Sin embargo, ahora destacó que Zelenski sí está comprometido con lograr la paz.