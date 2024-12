Trabajadores de Amazon se declaran en huelga antes de Navidad en EE. UU.

A pocos días de Navidad, una huelga en las instalaciones de Amazon en Estados Unidos comenzó este jueves 19 de diciembre, liderada por el sindicato The Teamsters, que representa a los choferes de transporte de mercancías. La medida busca presionar a la compañía para negociar mejoras salariales y condiciones de trabajo.

Según el sindicato, alrededor de 10 000 empleados han unido fuerzas en esta protesta. Las ciudades afectadas incluyen Nueva York, Atlanta, San Francisco y Skokie, donde trabajadores instalaron piquetes en varios centros de acopio y distribución.

El líder sindical Sean O'Brien señaló que Amazon ignoró una fecha límite para entablar negociaciones. “Si su paquete se retrasa durante las fiestas, culpen a la insaciable codicia de Amazon”, expresó.

El sindicato reprocha a la empresa no reconocer a The Teamsters ni negociar con sus delegados. Mientras tanto, Amazon, que reportó ganancias netas de USD 30 000 millones de dólares sobre una facturación de USD 575 000 millones el año pasado, no ha emitido comentarios sobre la huelga hasta el momento.

