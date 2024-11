Sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump envía carta a un periódico sobre las elecciones

Ryan Routh, acusado de intentar asesinar en Florida al expresidente y candidato republicano Donald Trump, envió una carta a un diario de Florida desde la prisión, en la que plantea el papel que tienen los votantes del condado de Palm Beach y las consecuencias de las elecciones presidenciales de este martes.

The Palm Beach Post señaló que recibió la carta, no solicitada, pero no detalla su contenido, solo señaló que hace consideraciones sobre cómo votará ese condado del sureste de Florida, donde vive Trump, y qué consecuencias tendrá la votación