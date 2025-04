Un sismo de 5,2 se registró en el sur de California

Un sismo de magnitud 5,2 sacudió el sur de California este lunes 14 de abril por la mañana, afectando especialmente el área cercana a la frontera con México. Aunque no se han reportado víctimas ni daños materiales graves, el temblor se sintió en varias regiones, incluidos condados de California y partes del territorio mexicano.

El sismo se registró a las 10:08 AM hora local, con epicentro en el condado de San Diego, al sur de Julian. La profundidad del temblor fue de aproximadamente 13 kilómetros, y se produjeron varias réplicas, con la más fuerte alcanzando una magnitud de 3,0, a las 10:13 AM. A pesar de la intensidad, no se han reportado daños estructurales significativos ni víctimas.

En San Diego, el mayor centro urbano de la región, las autoridades informaron que no hubo daños visibles importantes, aunque se reportaron algunos daños menores en tiendas de abarrotes, como mercancía caída. Los residentes del área metropolitana de Los Ángeles también sintieron el temblor, aunque los daños fueron mínimos y no se han registrado evacuaciones. Las réplicas continuaron en las horas siguientes, pero sin causar mayores problemas.

La sismóloga del USGS, Lucy Jones, señaló que este movimiento tectónico podría estar relacionado con la falla de Elsinore, una rama del famoso sistema de fallas de San Andrés. Este sistema de fallas es conocido por su actividad sísmica y su capacidad para generar terremotos significativos en la región. Las autoridades siguen monitoreando el área en busca de posibles réplicas y análisis adicionales sobre el origen del sismo.