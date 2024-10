Recientemente, en su discurso en la Convención Demócrata de agosto, el expresidente dijo que Harris "no nació con privilegios", estableciendo un vínculo entre su propia vida y la de la candidata.

1. Obama inicia su campaña para la Casa Blanca en 2007

2. Discurso de Harris en la convención de 2012

3. Obama la llama "la fiscal general más guapa"

"Son viejos amigos y buenos amigos y él no quería de ninguna manera restar importancia" a sus logros, dijo más tarde a los periodistas el entonces portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

4. Obama la respalda para el Senado en 2016

5. Victoria de 2020 y primera mujer vicepresidenta

6. El apoyo de Obama en 2024 tras la dimisión de Biden

Barack Obama y su esposa, Michelle, esperaron varios días para respaldar a Harris tras la dimisión de Joe Biden como candidato a la reelección, hasta que quedó claro que no había rivales y que ella era la elegida por el partido.

"Nos conocemos desde hace 20 años. He visto cómo te has destacado en cada puesto que has ocupado", le dijo Obama en una llamada telefónica.